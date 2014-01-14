Pon "Me gusta" y sigue las noticias
JeromeClock - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1232
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Jerome
Descripcion:
El indicador muestra la hora en diferentes zonas horarias en un gráfico.
El indicador utiliza la clase de la librería GetFontName.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include).
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 15.04.2008.
Figura 1. Indicador JeromeClock
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1744
