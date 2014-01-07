代码库部分
JeromeClock - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
jeromeclock.mq5 (11.24 KB) 预览
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.12 KB) 预览
实际作者:

Jerome

本指标在图表上显示不同时区的时间。

指标使用类库 GetFontName.mqh (应复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 15.04.2008.

图例 1. JeromeClock 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1744

