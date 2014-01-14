Se basa en la sencilla idea de que en un movimiento unidireccional intenso, la distancia entre el máximo y el mínimo del período seleccionado tiende al total de los rangos de barra de dicho periodo. El indicador es la relación de un valor con respecto al otro, es decir:

RangeRatio = (max high - min low) / Sum(high[i] - low[i])

Está especialmente diseñado para marcos temporales grandes (H4 y superiores), y trabaja bien con periodos de 3-5 barras. Los valores superiores a 0,7 indican que el movimiento no tiene potencial, por lo que implicarán consolidación, rollback o inversión.

Range Ratio de periodo 3 en EURUSD H4:

Consejos: