Range Ratio - indicador para MetaTrader 5
- 1375
Se basa en la sencilla idea de que en un movimiento unidireccional intenso, la distancia entre el máximo y el mínimo del período seleccionado tiende al total de los rangos de barra de dicho periodo. El indicador es la relación de un valor con respecto al otro, es decir:
RangeRatio = (max high - min low) / Sum(high[i] - low[i])
Está especialmente diseñado para marcos temporales grandes (H4 y superiores), y trabaja bien con periodos de 3-5 barras. Los valores superiores a 0,7 indican que el movimiento no tiene potencial, por lo que implicarán consolidación, rollback o inversión.
Range Ratio de periodo 3 en EURUSD H4:
Consejos:
- No aconsejo utilizar el indicador con un período superior a 5, ya que está diseñado para sistemas de corto plazo, en consecuencia, cuanto mayor sea el valor del período, la señal será menos fiable.
- Como se ve en la figura anterior, las barras que se señalan con flechas son puntos de salida bastante buenos (importante: me refiero a la salida en el cierre de la vela).
- Ejemplo de uso como filtro: si recibes una señal de compra en el marco temporal H1, pero en la tendencia alcista del gráfico diario el valor de RangeRatio es superior a 0,7, se recomienda ignorar la señal. En otras palabras, si tienes intención de entrar al mercado, comprueba el valor de RangeRatio en un marco temporal mayor.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1748
