BBflat_sw - indicador para MetaTrader 5
Real author:
Raff
BSimple interpretación del indicador de Bandas de Bollinger en una ventana independiente.
Parámetros de entrada del indicador:
//+--------------------------------------------+ //| PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+--------------------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de media input int XLength=100; // Profundidad de un promedio input int XPhase=15; // Parámetros de la media input int BandsPeriod=100; // Periodo de la media de BB input double BandsDeviation = 2.0; // Deviación input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante preciot input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 07.05.2008.
El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".
Figura 1. Indicador BBflat_sw
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1729
