Indicadores

BBflat_sw - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1136
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
bbflat_sw.mq5 (8.68 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Real author:

Raff

BSimple interpretación del indicador de Bandas de Bollinger en una ventana independiente.

Parámetros de entrada del indicador:

//+--------------------------------------------+
//| PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR        |
//+--------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de media
input int XLength=100;                   // Profundidad de un promedio
input int XPhase=15;                     // Parámetros de la media
input int BandsPeriod=100;               // Periodo de la media de BB
input double BandsDeviation = 2.0;       // Deviación

input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;    // Constante preciot
input int Shift=0;                       // Desplazamiento horizontal del indicador en barras

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 07.05.2008.

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".

Figura 1. Indicador BBflat_sw

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1729

