Real author:

Raff

BSimple interpretación del indicador de Bandas de Bollinger en una ventana independiente.

Parámetros de entrada del indicador:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input int BandsPeriod= 100 ; input double BandsDeviation = 2.0 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ;

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 07.05.2008.

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".

Figura 1. Indicador BBflat_sw