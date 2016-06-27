und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
JeromeClock - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 769
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Jerome
Der Der Indikator zeigt die Zeit verschiedener Zeitzonen auf dem Chart.
Der Indikator verwendet die Klasse der Bibliothek GetFontName.mqh (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen).
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.04.2008.
Bild 1. Der Indikator JeromeClock
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1744
Ein Stochastik-Oszillator mit der Möglichkeit einen anderen Zeitrahmens als den des Charts für die Berechnungen des Indikator auszuwählenWildersDMI
Ein komplexer Trend-Indikator, der zur Berechnung den ADX verwendet
Der Indikator ohne Mittelung eines Daten-Arrays, mit Buy/Sell-Entscheidung durch Preisbewegungen.Range Ratio
Ein Indikator für kurzfristiges Handeln, er kann als Signal zum Schließen oder als Filter für die Eröffnung von Positionen verwendet werden.