JeromeClock - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
769
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Jerome

Der Der Indikator zeigt die Zeit verschiedener Zeitzonen auf dem Chart.

Der Indikator verwendet die Klasse der Bibliothek GetFontName.mqh (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen).

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.04.2008.

Bild 1. Der Indikator JeromeClock

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1744

