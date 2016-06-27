Wirklicher Autor:

Jerome

Der Der Indikator zeigt die Zeit verschiedener Zeitzonen auf dem Chart.

Der Indikator verwendet die Klasse der Bibliothek GetFontName.mqh (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen).

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.04.2008.

Bild 1. Der Indikator JeromeClock