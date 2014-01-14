Autor real:

Jerome

Indicador que exibe o horário de diferentes fusos no gráfico.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes GetFontName.mqh (deve ser copiada em terminal_data_folder\MQL5\Include).

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 15.04.2008.

Figura 1. Indicador JeromeClock