JeromeClock - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Jerome

Indicador que exibe o horário de diferentes fusos no gráfico.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes GetFontName.mqh (deve ser copiada em terminal_data_folder\MQL5\Include).

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 15.04.2008.

Figura 1. Indicador JeromeClock

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1744

