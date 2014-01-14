Participe de nossa página de fãs
JeromeClock - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1380
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Jerome
Indicador que exibe o horário de diferentes fusos no gráfico.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes GetFontName.mqh (deve ser copiada em terminal_data_folder\MQL5\Include).
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 15.04.2008.
Figura 1. Indicador JeromeClock
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1744
