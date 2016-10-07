コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

JeromeClock - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
828
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
jeromeclock.mq5 (11.24 KB) ビュー
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.12 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Jerome

この指標はチャート上に異なるタイムゾーンの時刻を表示します。

この指標はGetFontName.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月15日に公開されました。

図1　JeromeClock指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1744

Stochastic_HTF Stochastic_HTF

計算のために指標が適用された時間枠と異なる時間枠を選択するオプションを持つストキャスティクス

WildersDMI WildersDMI

計算にADXを使用する複雑なトレンド指標

XO XO

データ配列を平均しない指標。つまり売り/買いは一手で決定されます。

Range Ratio（レンジ比） Range Ratio（レンジ比）

短期取引のための指標で、ポジション決済のシグナルか参入フィルタとして使用できます。