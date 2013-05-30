Стохастический осциллятор с возможностью выбора таймфрейма для расчёта, который может отличаться от таймфрейма на котором расположен индикатор.

Комплексный трендовый индикатор, использующий в своих расчётах ADX

Индикатор для краткосрочного трейдинга, может использоваться как в качестве сигнала для закрытия позиции, так и в качестве фильтра входа.

Индикатор, в котором отсутствует усреднение массива данных, то есть решение Buy/Sell принимается за один ход.