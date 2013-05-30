Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
JeromeClock - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2751
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Jerome
Индикатор показывает на графике время в разных часовых поясах.
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.04.2008.
Рис.1 Индикатор JeromeClock
Комплексный трендовый индикатор, использующий в своих расчётах ADXStochastic_HTF
Стохастический осциллятор с возможностью выбора таймфрейма для расчёта, который может отличаться от таймфрейма на котором расположен индикатор.
Индикатор для краткосрочного трейдинга, может использоваться как в качестве сигнала для закрытия позиции, так и в качестве фильтра входа.XO
Индикатор, в котором отсутствует усреднение массива данных, то есть решение Buy/Sell принимается за один ход.