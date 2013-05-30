CodeBaseРазделы
JeromeClock - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Jerome

Индикатор показывает на графике время в разных часовых поясах.

Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.04.2008.

Рис.1 Индикатор JeromeClock

