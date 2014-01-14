Mira cómo descargar robots gratis
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Abanico de medias móviles (MA Fan) - indicador para MetaTrader 5
Abanico de indicadores MA (Medias Móviles) cuyo período se define por una progresión a escoger de entre un grupo de cuatro disponibles:
- aritmética
- geométrica
- números de Fibonacci
- números de Leonardo
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1750
