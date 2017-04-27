Autor de la idea — Collector, autor del código mq5 — barabashkakvn.

El asesor MARE5.1 es muy sencillo y usa los valores de dos Moving Average (SMA) según Close de 0, 2 y 5 barras. El asesor ha sido configurado para trabajar con M1.

Parámetros de entrada:

Lots — volumen de la posición para la entrada

TakeProfit — nivel de Take Profit

StopLoss — nivel de Stop Loss

MAFastPeriod — periodo de promediación del primer indicador Moving Average

MASlowPeriod — periodo de promediación del segundo indicador Moving Average

MovingShift — desplazamiento (igual para ambos Moving Average)

HourTimeOpen y HourTimeClose — tiempo (en horas), forman el intervalo dentro del cual se pueden abrir posiciones

En el bloque OnInit() se han introducido comprobaciones para verificar que el tiempo sea correcto:

if ((HourTimeOpen< 0 || HourTimeClose< 0 ) || (HourTimeOpen> 23 || HourTimeClose> 23 ))

{

return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT );

}

if (HourTimeOpen==HourTimeClose)

{

return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT );

}

if (HourTimeOpen>HourTimeClose)

{

return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT );

}

Es decir, el tiempo (en horas) no puede ser inferior a "0", no puede ser superior a "23", tampoco se permite la superposición.