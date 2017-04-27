Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MARE5.1 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1160
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea — Collector, autor del código mq5 — barabashkakvn.
El asesor MARE5.1 es muy sencillo y usa los valores de dos Moving Average (SMA) según Close de 0, 2 y 5 barras. El asesor ha sido configurado para trabajar con M1.
Parámetros de entrada:
- Lots — volumen de la posición para la entrada
- TakeProfit — nivel de Take Profit
- StopLoss — nivel de Stop Loss
- MAFastPeriod — periodo de promediación del primer indicador Moving Average
- MASlowPeriod — periodo de promediación del segundo indicador Moving Average
- MovingShift — desplazamiento (igual para ambos Moving Average)
- HourTimeOpen y HourTimeClose — tiempo (en horas), forman el intervalo dentro del cual se pueden abrir posiciones
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
if(HourTimeOpen==HourTimeClose)
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
if(HourTimeOpen>HourTimeClose)
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
Es decir, el tiempo (en horas) no puede ser inferior a "0", no puede ser superior a "23", tampoco se permite la superposición.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17428
En forma de histograma, los valores máximo y mínimo de los parámetros SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME - "Volumen total de las órdenes de compra en el momento actual" y SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME - "Volumen total de las órdenes de venta en el momento actual".Open Interest
El indicador muestra el parámetro "Volumen total para las posiciones abiertas - SYMBOL_SESSION_INTEREST".
El asesor más sencillo del indicador ponderado Fractal_WeightOscillator.NRTR_Gator_HTF
Indicador NRTR_Gator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.