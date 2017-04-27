CodeBaseSecciones
MARE5.1 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1160
(30)
MARE5.1.mq5 (16.84 KB) ver
Autor de la idea — Collectorautor del código mq5 — barabashkakvn.  

El asesor MARE5.1 es muy sencillo y usa los valores de dos Moving Average (SMA) según Close de 0, 2 y 5 barras. El asesor ha sido configurado para trabajar con M1.

Parámetros de entrada:

  • Lots — volumen de la posición para la entrada
  • TakeProfit — nivel de Take Profit
  • StopLoss — nivel de Stop Loss
  • MAFastPeriod — periodo de promediación del primer indicador Moving Average
  • MASlowPeriod — periodo de promediación del segundo indicador Moving Average
  • MovingShift desplazamiento (igual para ambos Moving Average)
  • HourTimeOpen y HourTimeClose — tiempo (en horas), forman el intervalo dentro del cual se pueden abrir posiciones
En el bloque OnInit() se han introducido comprobaciones para verificar que el tiempo sea correcto:

   if((HourTimeOpen<0 || HourTimeClose<0) || (HourTimeOpen>23 || HourTimeClose>23))
     {
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
   if(HourTimeOpen==HourTimeClose)
     {
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
   if(HourTimeOpen>HourTimeClose)
     {
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }

Es decir, el tiempo (en horas) no puede ser inferior a "0", no puede ser superior a "23", tampoco se permite la superposición. 

MARE5.1 tester 

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17428

