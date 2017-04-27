Autor real: Khlystov Vladímir



El asesor más sencillo del indicador ponderado Fractal_WeightOscillator. Vendemos cuando se cruza de arriba hacia abajo el nivel de sobrecompra del oscilador, compramos cuando se cruza de abajo hacia arriba el nivel de sobreventa del oscilador. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si se ha cruzado el nivel.

El indicador Fractal_WeightOscillator_HTF en el experto está diseñado solo para visualizar de forma más cómoda las tendencias en el simulador de estrategias, en los demás modos no funciona.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores Fractal_WeightOscillator.ex5 y Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

¡Después de la compilación, el archivo del experto Exp_Fractal_WeightOscillator.ex5 contendrá los indicadores Fractal_WeightOscillator.ex5 y Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 dentro de sí como un recurso, por eso, para que funcione el indicador compilado final, no será necesaria su presencia en la carpeta del terminal Para ello, al código del experto se ha añadido el código correspondiente para añadir estos indicadores en el archivo ejecutable del experto.

A nivel global se han añadido archivos ejecutables de los indicadores como recursos



#resource "\\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5"

#resource "\\Indicators\\Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5"

En el bloque de la función OnInit() se han cambiado las rutas de línea a los indicadores usados como recursos



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\Fractal_WeightOscillator" ,

e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,

WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " No se ha logrado obtener el manejador del indicador Fractal_WeightOscillator" );

return ( INIT_FAILED );

}





if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))

{



int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\Fractal_WeightOscillator_HTF" ,InpInd_Timeframe,

e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,

WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " No se ha logrado obtener el manejador del indicador Fractal_WeightOscillator_HTF" );

return ( INIT_FAILED );

}

}

De esta forma, el archivo ejecutable compilado del experto se puede usar en otros terminales comerciales sin indicadores, de forma independiente.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.





Fig. 1 Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPUSD H6:





Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación