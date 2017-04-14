無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MARE5.1 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 979
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者—Collector、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn
MARE5.1エキスパートアドバイザーは簡単に使用出来ます。0、2、5番目のバーが閉じるときに2つの移動平均（SMA）の値を使用します。このEAはM1時間枠で動作します。
入力パラメータ：
- Lots — 参入ポジションボリューム
- TakeProfit — 決済指値
- StopLoss — 決済逆指値
- MAFastPeriod — 高速移動平均の平均化期間
- MASlowPeriod — 2つ目の移動平均の平均化期間
- MovingShift — MAシフト（両移動平均で同じ）
- HourTimeOpen and HourTimeClose — 時刻（時間単位）、ポジションオープンが許可される間隔
OnInit() ブロックにはセキュリティの検証が含まれています。
if((HourTimeOpen<0 || HourTimeClose<0) || (HourTimeOpen>23 || HourTimeClose>23))
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
if(HourTimeOpen==HourTimeClose)
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
if(HourTimeOpen>HourTimeClose)
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
if(HourTimeOpen==HourTimeClose)
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
if(HourTimeOpen>HourTimeClose)
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
つまり、時間は「0」以上で「23」以下でなければなりません。重複は許されません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17428
セッション売買注文数量
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME - "買い注文の合計現在のボリューム"とSYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME - "売り注文の合計現在のボリューム"パラメータの最小値と最大値のヒストグラムです。 .建玉
この指標は、「ポジションの総量 - SYMBOL_SESSION_INTEREST」というパラメータを表示します。
Exp_Fractal_WeightOscillator
Fractal_WeightOscillator加重オシレータに基づく最も簡単なEAです。NRTR_Gator_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むNRTR_Gator指標です。