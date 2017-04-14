アイディアの著者—Collector、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn

MARE5.1エキスパートアドバイザーは簡単に使用出来ます。0、2、5番目のバーが閉じるときに2つの移動平均（SMA）の値を使用します。このEAはM1時間枠で動作します。

入力パラメータ：

Lots — 参入ポジションボリューム

TakeProfit — 決済指値

— 決済指値 StopLoss — 決済逆指値

— 決済逆指値 MAFastPeriod — 高速移動平均の平均化期間

— 高速移動平均の平均化期間 MASlowPeriod — 2つ目の移動平均の平均化期間

— 2つ目の移動平均の平均化期間 MovingShift — MAシフト（両移動平均で同じ）

MAシフト（両移動平均で同じ） HourTimeOpen and HourTimeClose — 時刻（時間単位）、ポジションオープンが許可される間隔

OnInit() ブロックにはセキュリティの検証が含まれています。

if ((HourTimeOpen< 0 || HourTimeClose< 0 ) || (HourTimeOpen> 23 || HourTimeClose> 23 ))

{

return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT );

}

if (HourTimeOpen==HourTimeClose)

{

return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT );

}

if (HourTimeOpen>HourTimeClose)

{

return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT );

}

つまり、時間は「0」以上で「23」以下でなければなりません。重複は許されません。