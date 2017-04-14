コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

MARE5.1 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov
979
(30)
アイディアの著者CollectorMQL5コ―ドの著者barabashkakvn  

MARE5.1エキスパートアドバイザーは簡単に使用出来ます。0、2、5番目のバーが閉じるときに2つの移動平均（SMA）の値を使用します。このEAはM1時間枠で動作します。

入力パラメータ：

  • Lots — 参入ポジションボリューム
  • TakeProfit — 決済指値
  • StopLoss — 決済逆指値
  • MAFastPeriod — 高速移動平均の平均化期間
  • MASlowPeriod — 2つ目の移動平均の平均化期間
  • MovingShift MAシフト（両移動平均で同じ）
  • HourTimeOpen and HourTimeClose — 時刻（時間単位）、ポジションオープンが許可される間隔
OnInit() ブロックにはセキュリティの検証が含まれています。

   if((HourTimeOpen<0 || HourTimeClose<0) || (HourTimeOpen>23 || HourTimeClose>23))
     {
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
   if(HourTimeOpen==HourTimeClose)
     {
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
   if(HourTimeOpen>HourTimeClose)
     {
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }

つまり、時間は「0」以上で「23」以下でなければなりません。重複は許されません。 

MARE5.1 テスタ 

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17428

