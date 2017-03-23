思路提供者 — Collector, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。

MARE5.1 智能交易系统十分容易使用。它使用两条移动均线 (SMA) 位于 0 号, 2 号和 5 号柱线上的值。EA 配置工作于 M1 时间帧。

输入参数:

Lots — 入场开仓交易量

TakeProfit — 止盈位

— 止盈位 StopLoss — 止损位

— 止损位 MAFastPeriod — 第一条移动均线周期

— 第一条移动均线周期 MASlowPeriod — 第二条移动均线周期

— 第二条移动均线周期 MovingShift — 均线平移 (两条均线相同)

均线平移 (两条均线相同) HourTimeOpen 和 HourTimeClose — 时间 (小时单位), 开仓之间的允许间隔

OnInit() 模块包含安全时间验证:

if ((HourTimeOpen< 0 || HourTimeClose< 0 ) || (HourTimeOpen> 23 || HourTimeClose> 23 ))

{

return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT );

}

if (HourTimeOpen==HourTimeClose)

{

return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT );

}

if (HourTimeOpen>HourTimeClose)

{

return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT );

}

它意味着以小时为单位的时间不能小于 "0" 或大于 "23", 也不允许重叠。