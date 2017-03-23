请观看如何免费下载自动交易
MARE5.1 - MetaTrader 5EA
发布者:
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1642
- 等级:
-
已发布:
已更新:
思路提供者 — Collector, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
MARE5.1 智能交易系统十分容易使用。它使用两条移动均线 (SMA) 位于 0 号, 2 号和 5 号柱线上的值。EA 配置工作于 M1 时间帧。
输入参数:
- Lots — 入场开仓交易量
- TakeProfit — 止盈位
- StopLoss — 止损位
- MAFastPeriod — 第一条移动均线周期
- MASlowPeriod — 第二条移动均线周期
- MovingShift — 均线平移 (两条均线相同)
- HourTimeOpen 和 HourTimeClose — 时间 (小时单位), 开仓之间的允许间隔
OnInit() 模块包含安全时间验证:
它意味着以小时为单位的时间不能小于 "0" 或大于 "23", 也不允许重叠。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17428
