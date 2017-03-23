代码库部分
EA

MARE5.1 - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1642
等级:
(30)
已发布:
已更新:
MARE5.1.mq5 (16.84 KB) 预览
思路提供者 — CollectorMQL5 代码作者 — barabashkakvn。  

MARE5.1 智能交易系统十分容易使用。它使用两条移动均线 (SMA) 位于 0 号, 2 号和 5 号柱线上的值。EA 配置工作于 M1 时间帧。

输入参数:

  • Lots — 入场开仓交易量
  • TakeProfit — 止盈位
  • StopLoss — 止损位
  • MAFastPeriod — 第一条移动均线周期
  • MASlowPeriod — 第二条移动均线周期
  • MovingShift 均线平移 (两条均线相同)
  • HourTimeOpen 和 HourTimeClose — 时间 (小时单位), 开仓之间的允许间隔
OnInit() 模块包含安全时间验证:

   if((HourTimeOpen<0 || HourTimeClose<0) || (HourTimeOpen>23 || HourTimeClose>23))
     {
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
   if(HourTimeOpen==HourTimeClose)
     {
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
   if(HourTimeOpen>HourTimeClose)
     {
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }

它意味着以小时为单位的时间不能小于 "0" 或大于 "23", 也不允许重叠。 

MARE5.1 测试 

 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17428

