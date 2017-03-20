Der Autor der Idee — Collector, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Der EA MARE5.1 ist sehr einfach und verwendet die Werte zwei Moving Average (SMA) nach Close 0, 2 und 5-e Bars. Der EA ist auf die Arbeit auf der Timeframe M1 eingestellt.

Eingangsparameter:

Lots — der Umfang der Position für das Verlassen

TakeProfit — die Ebene Take Profit

— die Ebene Take Profit StopLoss — die Ebene Stop Loss

— die Ebene Stop Loss MAFastPeriod — die Periode der Mittelwertbildung des ersten Indikators Moving Average

— die Periode der Mittelwertbildung des ersten Indikators Moving Average MASlowPeriod — пdie Periode der Mittelwertbildung des zweiten Indikators Moving Average

— пdie Periode der Mittelwertbildung des zweiten Indikators Moving Average MovingShift — die Verschiebung (ist genauso für beide Moving Average)

die Verschiebung (ist genauso für beide Moving Average) HourTimeOpen und HourTimeClose — die Zeit (in Stunden), bildet, innerhalb dessen Positionen geöffnet werden können

Im Block OnInit() wurden die Schutz-Überprüfungen der Zeit eingegeben:

if ((HourTimeOpen< 0 || HourTimeClose< 0 ) || (HourTimeOpen> 23 || HourTimeClose> 23 ))

{

return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT );

}

if (HourTimeOpen==HourTimeClose)

{

return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT );

}

if (HourTimeOpen>HourTimeClose)

{

return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT );

}

Das heißt, die Zeit (in Stunden) ka nicht weniger als "0" sein, kann aber auch nicht als "23" sein, ist auch die Überschreitung nicht gestattet.