Der Autor der Idee — Collector, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Der EA MARE5.1 ist sehr einfach und verwendet die Werte zwei Moving Average (SMA) nach Close 0, 2 und 5-e Bars. Der EA ist auf die Arbeit auf der Timeframe M1 eingestellt.
Eingangsparameter:
- Lots — der Umfang der Position für das Verlassen
- TakeProfit — die Ebene Take Profit
- StopLoss — die Ebene Stop Loss
- MAFastPeriod — die Periode der Mittelwertbildung des ersten Indikators Moving Average
- MASlowPeriod — пdie Periode der Mittelwertbildung des zweiten Indikators Moving Average
- MovingShift — die Verschiebung (ist genauso für beide Moving Average)
- HourTimeOpen und HourTimeClose — die Zeit (in Stunden), bildet, innerhalb dessen Positionen geöffnet werden können
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
if(HourTimeOpen==HourTimeClose)
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
if(HourTimeOpen>HourTimeClose)
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
Das heißt, die Zeit (in Stunden) ka nicht weniger als "0" sein, kann aber auch nicht als "23" sein, ist auch die Überschreitung nicht gestattet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17428
