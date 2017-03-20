CodeBaseKategorien
Der Autor der Idee — CollectorDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.  

Der EA MARE5.1 ist sehr einfach und verwendet die Werte zwei Moving Average (SMA) nach Close 0, 2 und 5-e Bars. Der EA ist auf die Arbeit auf der Timeframe M1 eingestellt.

Eingangsparameter:

  • Lots — der Umfang der Position für das Verlassen
  • TakeProfit — die Ebene Take Profit
  • StopLoss — die Ebene Stop Loss
  • MAFastPeriod — die Periode der Mittelwertbildung des ersten Indikators Moving Average
  • MASlowPeriod — пdie Periode der Mittelwertbildung des zweiten Indikators Moving Average
  • MovingShift die Verschiebung (ist genauso für beide Moving Average)
  • HourTimeOpen und HourTimeClose — die Zeit (in Stunden), bildet, innerhalb dessen Positionen geöffnet werden können
Im Block OnInit() wurden die Schutz-Überprüfungen der Zeit eingegeben:

   if((HourTimeOpen<0 || HourTimeClose<0) || (HourTimeOpen>23 || HourTimeClose>23))
     {
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
   if(HourTimeOpen==HourTimeClose)
     {
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
   if(HourTimeOpen>HourTimeClose)
     {
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }

Das heißt, die Zeit (in Stunden) ka nicht weniger als "0" sein, kann aber auch nicht als "23" sein, ist auch die Überschreitung nicht gestattet. 

MARE5.1 tester 

 

