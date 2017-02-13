Participe de nossa página de fãs
MARE5.1 - expert para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1716
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Collector, autor do código mq5 — barabashkakvn.
O Expert Advisor MARE5.1 é muito simples e utiliza os valores de duas Moving Average (SMA) de acordo com um Close 0, 2 e 5 barras. O Expert Advisor é configurado para trabalhar no período M1.
Parâmetros de entrada:
- Lots — volume da posição para abertura de posição
- TakeProfit — nível Take Profit
- StopLoss — nível Stop Loss
- MAFastPeriod — período de média do primeiro indicador Moving Average
- MASlowPeriod — período de média do segundo indicador Moving Average
- MovingShift — deslocamento (o mesmo para ambas as Moving Average)
- HourTimeOpen e HourTimeClose — tempo (em horas), eles forma o intervalo no qual é possível abrir a posição
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
if(HourTimeOpen==HourTimeClose)
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
if(HourTimeOpen>HourTimeClose)
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
Isto é, o tempo (em horas) não pode ser inferior a "0", não pode ser superior a "23", e não pode existir sobreposição.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17428
