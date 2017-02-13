Autor da ideia — Collector, autor do código mq5 — barabashkakvn.

O Expert Advisor MARE5.1 é muito simples e utiliza os valores de duas Moving Average (SMA) de acordo com um Close 0, 2 e 5 barras. O Expert Advisor é configurado para trabalhar no período M1.

Parâmetros de entrada:

Lots — volume da posição para abertura de posição

TakeProfit — nível Take Profit

— nível Take Profit StopLoss — nível Stop Loss

— nível Stop Loss MAFastPeriod — período de média do primeiro indicador Moving Average

— período de média do primeiro indicador Moving Average MASlowPeriod — período de média do segundo indicador Moving Average

— período de média do segundo indicador Moving Average MovingShift — deslocamento (o mesmo para ambas as Moving Average)

deslocamento (o mesmo para ambas as Moving Average) HourTimeOpen e HourTimeClose — tempo (em horas), eles forma o intervalo no qual é possível abrir a posição

No bloco OnInit(), são incorporadas validações de segurança para o tempo:

if ((HourTimeOpen< 0 || HourTimeClose< 0 ) || (HourTimeOpen> 23 || HourTimeClose> 23 ))

{

return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT );

}

if (HourTimeOpen==HourTimeClose)

{

return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT );

}

if (HourTimeOpen>HourTimeClose)

{

return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT );

}

Isto é, o tempo (em horas) não pode ser inferior a "0", não pode ser superior a "23", e não pode existir sobreposição.