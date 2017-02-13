CodeBaseSeções
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1716
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Collectorautor do código mq5 — barabashkakvn.  

O Expert Advisor MARE5.1 é muito simples e utiliza os valores de duas Moving Average (SMA) de acordo com um Close 0, 2 e 5 barras. O Expert Advisor é configurado para trabalhar no período M1.

Parâmetros de entrada:

  • Lots — volume da posição para abertura de posição
  • TakeProfit — nível Take Profit
  • StopLoss — nível Stop Loss
  • MAFastPeriod — período de média do primeiro indicador Moving Average
  • MASlowPeriod — período de média do segundo indicador Moving Average
  • MovingShift deslocamento (o mesmo para ambas as Moving Average)
  • HourTimeOpen e HourTimeClose — tempo (em horas), eles forma o intervalo no qual é possível abrir a posição
No bloco OnInit(), são incorporadas validações de segurança para o tempo:

   if((HourTimeOpen<0 || HourTimeClose<0) || (HourTimeOpen>23 || HourTimeClose>23))
     {
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
   if(HourTimeOpen==HourTimeClose)
     {
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
   if(HourTimeOpen>HourTimeClose)
     {
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }

Isto é, o tempo (em horas) não pode ser inferior a "0", não pode ser superior a "23", e não pode existir sobreposição. 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17428

