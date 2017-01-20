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Советники

MARE5.1 - эксперт для MetaTrader 5

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3631
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеиCollector, автор кода mq5barabashkakvn.

Советник MARE5.1 очень прост и использует значения двух Moving Average (SMA) по Close 0, 2 и 5-го баров. Советник настроен на работу на таймфрейме M1.


Входные параметры

  • Lots — объём позиции для входа
  • TakeProfit — уровень Take Profit
  • StopLoss — уровень Stop Loss
  • MAFastPeriod — период усреднения первого индикатора Moving Average
  • MASlowPeriod — период усреднения второго индикатора Moving Average
  • MovingShift — смещение (одинаковое для обеих Moving Average)
  • HourTimeOpen и HourTimeClose — время (в часах), образуют интервал, внутри которого можно открывать позиции

В блоке OnInit() введены защитные проверки правильности времени:

if((HourTimeOpen<0 || HourTimeClose<0) || (HourTimeOpen>23 || HourTimeClose>23))
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
if(HourTimeOpen==HourTimeClose)
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
if(HourTimeOpen>HourTimeClose)
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}

То есть, время (в часах) не может быть меньше "0", не может быть больше "23", а также недопустим перехлёст.

MARE5.1 tester

New Martin New Martin

New Martin - советник, который при старте открывает две противоположные позиции. Обработка OnTradeTransaction. При срабатывании Take Profit открывает позицию (ОДНУ) в ту же строну. Пересечение двух индикаторов МА - это сигнал к открытию позиции увеличенным лотом.

SilverTrend v3 SilverTrend v3

SilverTrend v3 - торговля, основанная на анализе High, Low и Close цен баров.

Simple MACD Simple MACD

Торговля только на новом баре. Правила простые: если MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, если MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Когда поступает сигнал, противоположный открытым позициям - закрываем все позиции.

Exp_Fractal_WeightOscillator Exp_Fractal_WeightOscillator

Самый простой советник по взвешенному осциллятору Fractal_WeightOscillator.