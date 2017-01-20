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MARE5.1 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Collector, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Советник MARE5.1 очень прост и использует значения двух Moving Average (SMA) по Close 0, 2 и 5-го баров. Советник настроен на работу на таймфрейме M1.
Входные параметры
- Lots — объём позиции для входа
- TakeProfit — уровень Take Profit
- StopLoss — уровень Stop Loss
- MAFastPeriod — период усреднения первого индикатора Moving Average
- MASlowPeriod — период усреднения второго индикатора Moving Average
- MovingShift — смещение (одинаковое для обеих Moving Average)
- HourTimeOpen и HourTimeClose — время (в часах), образуют интервал, внутри которого можно открывать позиции
В блоке OnInit() введены защитные проверки правильности времени:
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
if(HourTimeOpen==HourTimeClose)
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
if(HourTimeOpen>HourTimeClose)
{
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
То есть, время (в часах) не может быть меньше "0", не может быть больше "23", а также недопустим перехлёст.
New Martin - советник, который при старте открывает две противоположные позиции. Обработка OnTradeTransaction. При срабатывании Take Profit открывает позицию (ОДНУ) в ту же строну. Пересечение двух индикаторов МА - это сигнал к открытию позиции увеличенным лотом.SilverTrend v3
SilverTrend v3 - торговля, основанная на анализе High, Low и Close цен баров.
Торговля только на новом баре. Правила простые: если MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, если MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Когда поступает сигнал, противоположный открытым позициям - закрываем все позиции.Exp_Fractal_WeightOscillator
Самый простой советник по взвешенному осциллятору Fractal_WeightOscillator.