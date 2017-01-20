Автор идеи — Collector, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Советник MARE5.1 очень прост и использует значения двух Moving Average (SMA) по Close 0, 2 и 5-го баров. Советник настроен на работу на таймфрейме M1.





Входные параметры

Lots — объём позиции для входа

TakeProfit — уровень Take Profit

StopLoss — уровень Stop Loss

MAFastPeriod — период усреднения первого индикатора Moving Average

MASlowPeriod — период усреднения второго индикатора Moving Average

MovingShift — смещение (одинаковое для обеих Moving Average)

HourTimeOpen и HourTimeClose — время (в часах), образуют интервал, внутри которого можно открывать позиции

В блоке OnInit() введены защитные проверки правильности времени:

if((HourTimeOpen< 0 || HourTimeClose< 0) || (HourTimeOpen> 23 || HourTimeClose> 23))

{

return( INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

if(HourTimeOpen==HourTimeClose)

{

return( INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

if(HourTimeOpen>HourTimeClose)

{

return( INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

То есть, время (в часах) не может быть меньше "0", не может быть больше "23", а также недопустим перехлёст.