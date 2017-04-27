CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

NRTR_Gator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
811
Ranking:
(20)
Publicado:
NRTR_Gator.mq5 (37.51 KB) ver
NRTR_Gator_HTF.mq5 (23.54 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador NRTR_Gator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con los indicadores, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador NRTR_Gator.mq5.

Fig. 1. Indicador NRTR_Gator_HTF

Fig. 1. Indicador NRTR_Gator_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17436

Exp_Fractal_WeightOscillator Exp_Fractal_WeightOscillator

El asesor más sencillo del indicador ponderado Fractal_WeightOscillator.

MARE5.1 MARE5.1

El asesor MARE5.1 es muy sencillo y usa los valores de dos Moving Average (SMA) según Close de 0, 2 y 5 barras. El asesor ha sido configurado para trabajar con M1.

TDI-2_Cloud_HTF TDI-2_Cloud_HTF

Indicador TDI-2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

New Martin New Martin

New Martin - asesor que abre dos posiciones opuestas al iniciarse. Procesamiento de OnTradeTransaction. Al activarse el Take Profit se abre una posición (UNA) en la misma dirección. El cruce de dos indicadores МА será la señal de apertura de la posición con un lote aumentado.