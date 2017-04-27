Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Open Interest - indicador para MetaTrader 5
El indicador "Open Interest" muestra el parámetro "Volumen total para las posiciones abiertas - SYMBOL_SESSION_INTEREST".
Qué significan los colores del indicador:
Si la columna del indicador es azul significa que desde el momento de la aparición de la barra ha aumentado el interés abierto, si es roja, significa que desde el momento del surgimiento de la barra ha disminuido el interés abierto.
En el indicador se ha introducido una pequeña modificación:
Ahora, después del primer inicio, si prev_calculate==0, el indicador no reinicializará de nuevo sus búferes de indicador. Qué nos da esto: por ejemplo, unimos el indicador al gráfico, el indicador ha estado procesando un cierto tiempo y de repente nos sale prev_calculate==0 (puede que haya habido un corte en la comunicación, o que pase algo con la historia) en este caso, el indicador no reiniciará sus búferes de indicador, sino que continuará funcionando como si nada hubiera sucedido.
