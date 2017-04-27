Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Session Buy Sell Orders Volume - indicador para MetaTrader 5
1768
El indicador "Session Buy Sell Orders Volume" muestra en forma de histograma los valores máximo y mínimo de los parámetros:
- SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME - "Volumen total de órdenes de compra en el momento actual"
- SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME - "Volumen total de órdenes de venta en el momento actual".
El indicador muestra el parámetro "Volumen total para las posiciones abiertas - SYMBOL_SESSION_INTEREST".Simple MACD
Comercio solo en la nueva barra. Las reglas son sencillas: si MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, si MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Cuando llega la señal opuesta a las posiciones abiertas, cerramos todas las posiciones.
El asesor MARE5.1 es muy sencillo y usa los valores de dos Moving Average (SMA) según Close de 0, 2 y 5 barras. El asesor ha sido configurado para trabajar con M1.Exp_Fractal_WeightOscillator
El asesor más sencillo del indicador ponderado Fractal_WeightOscillator.