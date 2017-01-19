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Session Buy Sell Orders Volume - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор "Session Buy Sell Orders Volume" показывает в виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров:
- SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME - "Общий объём ордеров на покупку в текущий момент"
- SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME - "Общий объём ордеров на продажу в текущий момент".
TDSGlobal
Советник использует индикаторы MACD, OsMA и WPR. Советник настроен на работу на таймфрейме D1 с валютными парами USDCHF, GBPUSD, USDJPY и EURUSD.Time sync FORTS
Советник синхронизирует локальное время компьютера в период с 9:50 до 9:59 (перед началом утренней сессии) с временем сервера MetaTrader 5 ФОРТС.
Open Interest
Индикатор показывает параметр "Суммарный объём открытых позиций - SYMBOL_SESSION_INTEREST".Fractal_TRIX_HTF
Индикатор Fractal_TRIX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.