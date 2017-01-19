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Индикаторы

Session Buy Sell Orders Volume - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
4316
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
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Индикатор "Session Buy Sell Orders Volume" показывает в виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров:

Session Buy Sell Orders Volume 

TDSGlobal TDSGlobal

Советник использует индикаторы MACD, OsMA и WPR. Советник настроен на работу на таймфрейме D1 с валютными парами USDCHF, GBPUSD, USDJPY и EURUSD.

Time sync FORTS Time sync FORTS

Советник синхронизирует локальное время компьютера в период с 9:50 до 9:59 (перед началом утренней сессии) с временем сервера MetaTrader 5 ФОРТС.

Open Interest Open Interest

Индикатор показывает параметр "Суммарный объём открытых позиций - SYMBOL_SESSION_INTEREST".

Fractal_TRIX_HTF Fractal_TRIX_HTF

Индикатор Fractal_TRIX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.