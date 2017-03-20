und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Session Buy Sell Orders Volume - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator "Session Buy Sell Orders Volume" zeigt in Form vom Histogramm die maximalen und minimalen Werte der Parameter:
- SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME - "der allgemeine Umfang der Order auf den Kauf zum laufenden Moment"
- SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME - "der allgemeine Umfang der Order auf den Verkauf zum laufenden Moment".
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17427
Der Indikator zeigt der Parameter "der summarische Umfang der offenen Positionen - SYMBOL_SESSION_INTEREST".Simple MACD
Das Handeln ist nur auf der neuen Bar. Die Regeln einfach: wenn MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, если MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Wenn das Signal ankommt, welches den geöffneten Positionen entgegen ist - schließen wir alle Positionen.
Der EA MARE5.1 ist sehr einfach und verwendet die Werte zwei Moving Average (SMA) nach Close 0, 2 und 5-e Bars. Der EA ist auf die Arbeit auf der Timeframe M1 eingestellt.Exp_Fractal_WeightOscillator
Der einfachste EA nach abgewogenen Oszillator Fractal_WeightOscillator.