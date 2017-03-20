CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Session Buy Sell Orders Volume - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1123
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator "Session Buy Sell Orders Volume" zeigt in Form vom Histogramm die maximalen und minimalen Werte der Parameter:

Session Buy Sell Orders Volume 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17427

Open Interest Open Interest

Der Indikator zeigt der Parameter "der summarische Umfang der offenen Positionen - SYMBOL_SESSION_INTEREST".

Simple MACD Simple MACD

Das Handeln ist nur auf der neuen Bar. Die Regeln einfach: wenn MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, если MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Wenn das Signal ankommt, welches den geöffneten Positionen entgegen ist - schließen wir alle Positionen.

MARE5.1 MARE5.1

Der EA MARE5.1 ist sehr einfach und verwendet die Werte zwei Moving Average (SMA) nach Close 0, 2 und 5-e Bars. Der EA ist auf die Arbeit auf der Timeframe M1 eingestellt.

Exp_Fractal_WeightOscillator Exp_Fractal_WeightOscillator

Der einfachste EA nach abgewogenen Oszillator Fractal_WeightOscillator.