Session Buy Sell Orders Volume 

Der Indikator zeigt der Parameter "der summarische Umfang der offenen Positionen - SYMBOL_SESSION_INTEREST".

Das Handeln ist nur auf der neuen Bar. Die Regeln einfach: wenn MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, если MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Wenn das Signal ankommt, welches den geöffneten Positionen entgegen ist - schließen wir alle Positionen.