时段买卖订单交易量 

指标显示参数 "Total volume of open positions - SYMBOL_SESSION_INTEREST"。

仅在新柱线上交易。规则很简单: 如果 MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> 买入, 如果 MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> 卖出"。当收到与开仓相反的信号时, 所有持仓平仓。