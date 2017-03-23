请观看如何免费下载自动交易
指标 "时段买卖订单交易量" 显示以下参数的最小值和最大值的直方图:
- SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME - "Total current volume of buy orders"
- SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME - "Total current volume of sell orders"
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17427
开放利率
指标显示参数 "Total volume of open positions - SYMBOL_SESSION_INTEREST"。简单 MACD
仅在新柱线上交易。规则很简单: 如果 MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> 买入, 如果 MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> 卖出"。当收到与开仓相反的信号时, 所有持仓平仓。
MARE5.1
MARE5.1 智能交易系统十分容易使用。它使用两条移动均线 (SMA) 位于 0 号, 2 号和 5 号柱线上的值。EA 配置工作于 M1 时间帧。Exp_Fractal_WeightOscillator
最简单的智能交易系统, 基于 Fractal_WeightOscillator 加权振荡器。