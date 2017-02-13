CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Session Buy Sell Orders Volume - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3734
Avaliação:
(32)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador "Session Buy Sell Orders Volume" exibe como gráfico de colunas os valores máximos e mínimos dos parâmetros:

Session Buy Sell Orders Volume 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17427

MARE5.1 MARE5.1

O Expert Advisor MARE5.1 é muito simples e utiliza os valores de duas Moving Average (SMA) de acordo com um Close 0, 2 e 5 barras. O Expert Advisor é configurado para trabalhar no período M1.

Exp_Fractal_WeightOscillator Exp_Fractal_WeightOscillator

O Advisor mais simples de acordo com o oscilador ponderado Fractal_WeightOscillator.

Open Interest Open Interest

O indicador mostra o parâmetro "Volume total de posições abertas SYMBOL_SESSION_INTEREST".

Simple MACD Simple MACD

Negociação apenas na barra nova. As regras são simples: se MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, se MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Quando é recebido um sinal oposto em relação às posições abertas, fechamos todas as posições.