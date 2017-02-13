Participe de nossa página de fãs
Session Buy Sell Orders Volume - indicador para MetaTrader 5
O indicador "Session Buy Sell Orders Volume" exibe como gráfico de colunas os valores máximos e mínimos dos parâmetros:
- SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME - "Volume total de ordens atual para compra"
- SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME - "Volume total de ordens atual para venda".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17427
