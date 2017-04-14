無料でロボットをダウンロードする方法を見る
"セッション売買注文数量" 指標は下記のパラメータの最小値と最大値のヒストグラムを表示します。
- SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME - "買い注文の合計現在のボリューム"
- SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME - "売り注文の合計現在のボリューム"
建玉
この指標は、「ポジションの総量 - SYMBOL_SESSION_INTEREST」というパラメータを表示します。シンプルMACD
取引は新しいバーが現れたときに行われます。ルールは単純で、MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) なら買い、MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) なら売ります。 開いているポジションと反対のシグナルが受信されたら、すべてのポジションを決済します。
MARE5.1
MARE5.1エキスパートアドバイザーは簡単に使用出来ます。0、2、5番目のバーが閉じるときに2つの移動平均（SMA）の値を使用します。このEAはM1時間枠で動作します。Exp_Fractal_WeightOscillator
Fractal_WeightOscillator加重オシレータに基づく最も簡単なEAです。