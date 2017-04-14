コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

セッション売買注文数量 - MetaTrader 5のためのインディケータ

"セッション売買注文数量" 指標は下記のパラメータの最小値と最大値のヒストグラムを表示します。

セッション売買注文数量 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17427

