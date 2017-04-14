セッション売買注文数量 

この指標は、「ポジションの総量 - SYMBOL_SESSION_INTEREST」というパラメータを表示します。

取引は新しいバーが現れたときに行われます。ルールは単純で、MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) なら買い、MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) なら売ります。 開いているポジションと反対のシグナルが受信されたら、すべてのポジションを決済します。