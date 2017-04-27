Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BB stops - rsi - indicador para MetaTrader 5
- 1478
-
Es la versión del indicador Bollinger bands stops aplicada a RSI.
Se puede elegir uno de los tipos siguientes de RSI:
- RSI de Cutler
- RSI de Eilers suavizado
- RSI de Harris
- RSI rápido
- RSI
- RSX
- RSI "lento"
Añadido un paquete de alertas y la propiedad de marco temporal múltiple. El uso de RSI amplía la funcionalidad del indicador significativamente.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17424
