CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BB stops - rsi - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1478
Ranking:
(32)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es la versión del indicador Bollinger bands stops aplicada a RSI.

Se puede elegir uno de los tipos siguientes de RSI:

  • RSI de Cutler
  • RSI de Eilers suavizado
  • RSI de Harris
  • RSI rápido
  • RSI
  • RSX
  • RSI "lento"

Añadido un paquete de alertas y la propiedad de marco temporal múltiple. El uso de RSI amplía la funcionalidad del indicador significativamente.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17424

TDSGlobal TDSGlobal

El asesor utiliza los indicadores MACD, OsMA y WPR. El asesor está configurado para trabajar en el marco temporal D1 con las parejas de divisas USDCHF, GBPUSD, USDJPY y EURUSD

Fractal_TRIX_HTF Fractal_TRIX_HTF

Indicador Fractal_TRIX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Simple MACD Simple MACD

Comercio solo en la nueva barra. Las reglas son sencillas: si MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, si MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Cuando llega la señal opuesta a las posiciones abiertas, cerramos todas las posiciones.

Open Interest Open Interest

El indicador muestra el parámetro "Volumen total para las posiciones abiertas - SYMBOL_SESSION_INTEREST".