私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
建玉 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1251
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
建玉指標は "Total volume of open positions - SYMBOL_SESSION_INTEREST"パラメータを表示します。
指標の色の説明：
建玉は、指標のバーが青の場合はバーの出現以来増加しており、赤の場合は減少しています。
指標のわずかな変更：
prev_calculate==0の場合、指標は最初の起動後に指標バッファを再初期化しません。結果：たとえば、指標をチャート上で実行すると、指標がしばらく動作してから突然prev_calculate==0が受信されます（接続損失または履歴エラーによる可能性があります）。この場合、指標は指標バッファを最初幾何せず通常の動作を継続します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17426
取引は新しいバーが現れたときに行われます。ルールは単純で、MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) なら買い、MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) なら売ります。 開いているポジションと反対のシグナルが受信されたら、すべてのポジションを決済します。TDSGlobal
このエキスパートアドバイザーはMACD、OsMA、WPR指標を使い、D1時間枠でのUSDCHF、GBPUSD、USDJPY、EURUSDの取引に設定されています。
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME - "買い注文の合計現在のボリューム"とSYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME - "売り注文の合計現在のボリューム"パラメータの最小値と最大値のヒストグラムです。 .MARE5.1
MARE5.1エキスパートアドバイザーは簡単に使用出来ます。0、2、5番目のバーが閉じるときに2つの移動平均（SMA）の値を使用します。このEAはM1時間枠で動作します。