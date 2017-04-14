建玉指標は "Total volume of open positions - SYMBOL_SESSION_INTEREST"パラメータを表示します。



指標の色の説明：

建玉は、指標のバーが青の場合はバーの出現以来増加しており、赤の場合は減少しています。

指標のわずかな変更：

prev_calculate==0の場合、指標は最初の起動後に指標バッファを再初期化しません。結果：たとえば、指標をチャート上で実行すると、指標がしばらく動作してから突然prev_calculate==0が受信されます（接続損失または履歴エラーによる可能性があります）。この場合、指標は指標バッファを最初幾何せず通常の動作を継続します。