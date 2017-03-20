Der Indikator "Open Interest" zeigt der Parameter "der summarische Umfang der offenen Positionen - SYMBOL_SESSION_INTEREST".



Was bedeuten die Farben des Indikators:

Wenn die kleine Spalte des Indikators blau ist - bedeutet dies, dass die offene Interesse vom Entstehungsmoment der Bar gestiegen sind, wenn es rot ist - bedeutet dies, dass die offene Interesse vom Entstehungsmoment der Bar gesungen sind.

Im Indikator wurde die kleine Modifikation eingeführt:

Jetzt, nach dem ersten Start, wenn prev_calculate == 0 ist, wird der Indikator seine Indikator-Puffer nicht neu uminitialisieren. Was bringt das: zum Beispiel, wir haben den Indikator zum Chart verbunden, der Indikator hat eine bestimmte Zeit durchgearbeitet und hier ist prev_calculate == 0 plötzlich gegeben ( es hat vielleicht mit dem Abbruch der Verbindung zu tun, es kann aber auch sein, dass es mit der History etwas nicht stimmt ist) - in diesem Fall wird der Indikator seine Indikator-Puffer nicht uminitialisiert - und wird einfach fortsetzen, als ob nichts passierte.