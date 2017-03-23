代码库部分
指标

开放利率 - MetaTrader 5脚本

开放利率 指标显示参数 "Total volume of open positions - SYMBOL_SESSION_INTEREST"。

指标颜色的解释: 

如果指标柱线为 蓝色, 由于柱线出现时开放利率增长, 若为 红色, 开放利率降低。 

在指标里略有修改:

如今, 在第一次启动之后, 如果 prev_calculate==0, 指标将不会重新初始化其指标缓冲区。结果: 例如, 我们在图表上运行指标, 指标工作一会儿并突然收到 prev_calculate==0 (可能由于断线或历史错误) - 在此情况下, 指标将不会重新初始化其指标缓冲区, 但会继续正常操作。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17426

