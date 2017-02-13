Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Open Interest - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2936
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador "Open Interest" mostra o parâmetro "Volume total de posições abertas SYMBOL_SESSION_INTEREST".
O que significam as cores do indicador:
Se a coluna do indicador for azul , significa que, desde o momento do nascimento da barra, o interesse de abertura aumentou, se for vermelha , significa que, desde o momento do nascimento da barra, o interesse de abertura diminuiu.
No indicador, foi introduzida uma ligeira modificação:
Agora, após a primeira inicialização, se prev_calculate==0, o indicador não irá re-reinicializar seus buffers de indicador. <Google Translate v2> O que faz: por exemplo, ligamos o indicador ao gráfico, o indicador funcionou por um tempo e, de repente apareceu prev_calculate==0 (talvez aconteceu uma desconexão, talvez, aconteceu algo com o histórico), neste caso, o indicador não irá reinicializar seus buffers de indicador, mas sim continuará a trabalhar como se nada tivesse acontecido.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17426
Sob a forma de gráficos de colunas, valores máximos e mínimos dos parâmetros SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME - "Volume total de ordens atual para compra" e SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME - "Volume total de ordens atual para venda".MARE5.1
O Expert Advisor MARE5.1 é muito simples e utiliza os valores de duas Moving Average (SMA) de acordo com um Close 0, 2 e 5 barras. O Expert Advisor é configurado para trabalhar no período M1.
Negociação apenas na barra nova. As regras são simples: se MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, se MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Quando é recebido um sinal oposto em relação às posições abertas, fechamos todas as posições.BB stops - rsi
BB stops — versão com RSI.