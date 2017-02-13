O indicador "Open Interest" mostra o parâmetro "Volume total de posições abertas SYMBOL_SESSION_INTEREST".



O que significam as cores do indicador:

Se a coluna do indicador for azul , significa que, desde o momento do nascimento da barra, o interesse de abertura aumentou, se for vermelha , significa que, desde o momento do nascimento da barra, o interesse de abertura diminuiu.

No indicador, foi introduzida uma ligeira modificação:

Agora, após a primeira inicialização, se prev_calculate==0, o indicador não irá re-reinicializar seus buffers de indicador. O que faz: por exemplo, ligamos o indicador ao gráfico, o indicador funcionou por um tempo e, de repente apareceu prev_calculate==0 (talvez aconteceu uma desconexão, talvez, aconteceu algo com o histórico), neste caso, o indicador não irá reinicializar seus buffers de indicador, mas sim continuará a trabalhar como se nada tivesse acontecido.