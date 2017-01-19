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Open Interest - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор "Open Interest" показывает параметр "Суммарный объём открытых позиций - SYMBOL_SESSION_INTEREST".
Что означают цвета индикатора:
Если столбик индикатора синий - значит от момента рождения бара открытый интерес увеличился, если красный - значит от момента рождения бара открытый интерес уменьшился.
В индикаторе введена небольшая модификация:
Теперь, после первого запуска, если prev_calculate==0, то индикатор не будет заново переинициализировать свои индикаторные буферы. Что это даёт: например, присоединили индикатор на график, индикатор отработал некоторое время и тут вдруг прилетело prev_calculate==0 (может был обрыв связи, а может с историей что-то) - в этом случае индикатор не будет переинициализировать свои индикаторные буферы, а просто продолжит работать как ни в чём не бывало.
В виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME - "Общий объём ордеров на покупку в текущий момент" и SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME - "Общий объём ордеров на продажу в текущий момент".TDSGlobal
Советник использует индикаторы MACD, OsMA и WPR. Советник настроен на работу на таймфрейме D1 с валютными парами USDCHF, GBPUSD, USDJPY и EURUSD.
Индикатор Fractal_TRIX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.SnakeInBorders_HTF
Индикатор SnakeInBorders с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.