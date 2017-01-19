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Индикаторы

Open Interest - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(45)
Опубликован:
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Индикатор "Open Interest" показывает параметр "Суммарный объём открытых позиций - SYMBOL_SESSION_INTEREST".

Что означают цвета индикатора: 

Если столбик индикатора синий - значит от момента рождения бара открытый интерес увеличился, если красный - значит от момента рождения бара открытый интерес уменьшился. 

В индикаторе введена небольшая модификация:

Теперь, после первого запуска, если prev_calculate==0, то индикатор не будет заново переинициализировать свои индикаторные буферы. Что это даёт: например, присоединили индикатор на график, индикатор отработал некоторое время и тут вдруг прилетело prev_calculate==0 (может был обрыв связи, а может с историей что-то) - в этом случае индикатор не будет переинициализировать свои индикаторные буферы, а просто продолжит работать как ни в чём не бывало.

Session Buy Sell Orders Volume Session Buy Sell Orders Volume

В виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME - "Общий объём ордеров на покупку в текущий момент" и SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME - "Общий объём ордеров на продажу в текущий момент".

TDSGlobal TDSGlobal

Советник использует индикаторы MACD, OsMA и WPR. Советник настроен на работу на таймфрейме D1 с валютными парами USDCHF, GBPUSD, USDJPY и EURUSD.

Fractal_TRIX_HTF Fractal_TRIX_HTF

Индикатор Fractal_TRIX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

SnakeInBorders_HTF SnakeInBorders_HTF

Индикатор SnakeInBorders с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.