Индикатор "Open Interest" показывает параметр "Суммарный объём открытых позиций - SYMBOL_SESSION_INTEREST".



Что означают цвета индикатора:

Если столбик индикатора синий - значит от момента рождения бара открытый интерес увеличился, если красный - значит от момента рождения бара открытый интерес уменьшился.

В индикаторе введена небольшая модификация:

Теперь, после первого запуска, если prev_calculate==0, то индикатор не будет заново переинициализировать свои индикаторные буферы. Что это даёт: например, присоединили индикатор на график, индикатор отработал некоторое время и тут вдруг прилетело prev_calculate==0 (может был обрыв связи, а может с историей что-то) - в этом случае индикатор не будет переинициализировать свои индикаторные буферы, а просто продолжит работать как ни в чём не бывало.