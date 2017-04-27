Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Background_Candles_i-OneThird_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador que dibuja velas del indicador i-OneThird desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.
Dependiendo de la dirección de la vela, el cuerpo de la vela adquirirá color verde o naranja, y la sombra adquirirá color verde claro o amarillo, respectivamente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador i-OneThird.mq5.
Fig. 1. Indicador Background_Candles_i-OneThird_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17409
La estrategia se basa en una МА con periodos 5/20/40/60.XprofuterDD_HTF
Indicador XprofuterDD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador Linear_Price_Bar con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.BB stops
Nueva versión del indicador BB stops.