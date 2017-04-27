Indicador que dibuja velas del indicador i-OneThird desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING.

Dependiendo de la dirección de la vela, el cuerpo de la vela adquirirá color verde o naranja, y la sombra adquirirá color verde claro o amarillo, respectivamente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador i-OneThird.mq5.

Fig. 1. Indicador Background_Candles_i-OneThird_HTF