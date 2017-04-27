CodeBaseSecciones
XprofuterDD_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador XprofuterDD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador XprofuterDD.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador XprofuterDD_HTF

