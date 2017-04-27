Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XprofuterDD_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador XprofuterDD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador XprofuterDD.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador XprofuterDD_HTF
