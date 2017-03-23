指标将绘制更高时间帧 i-OneThird 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

依据蜡烛条的方向, 蜡烛条的实体分别被喷成绿色或橙色, 影线分别被喷成浅绿或黄色。

此指标需要编译的指标文件 i-OneThird.mq5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例1. Background_Candles_i-OneThird_HTF 指标