请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Background_Candles_i-OneThird_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1269
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标将绘制更高时间帧 i-OneThird 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。
依据蜡烛条的方向, 蜡烛条的实体分别被喷成绿色或橙色, 影线分别被喷成浅绿或黄色。
此指标需要编译的指标文件 i-OneThird.mq5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例1. Background_Candles_i-OneThird_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17409
移动均线交易系统
基于周期为 5/20/40/60 的均线策略。XprofuterDD_HTF
指标 XprofuterDD 在输入参数中有时间帧选项。
Linear_Price_Bar_HTF
指标 Linear_Price_Bar 在输入参数中有时间帧选项。布林带停止
布林带停止 - 新版本。