Autor real:

RickD

El indicador i-OneThird dibuja las velas correspondientes a los patrones del toro y del oso (al estilo HeikenAshi).



La diferencia entre High y Low de una vela se divide en 3 partes. El indicador determina el patrón en función del tercio de la vela en el que tiene lugar la apertura y del tercio en el que tiene lugar el cierre.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 07.06.2007.

Figura 1. Indicador RickD