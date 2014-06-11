Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i-OneThird - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
RickD
El indicador i-OneThird dibuja las velas correspondientes a los patrones del toro y del oso (al estilo HeikenAshi).
La diferencia entre High y Low de una vela se divide en 3 partes. El indicador determina el patrón en función del tercio de la vela en el que tiene lugar la apertura y del tercio en el que tiene lugar el cierre.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 07.06.2007.
Figura 1. Indicador RickD
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2386
