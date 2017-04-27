CodeBaseSecciones
El célebre indicador BB stops con ciertos añadidos, adaptado para el uso en MetaTrader 5.

En esta versión usted podrá elegir el tipo de media para el cálculo del indicador. Viene incorporado un paquete de alertas y la opción de marco temporal múltiple.

BB stops se usa normalmente con dos métodos:

  • como indicador de tendencia
  • como indicador para establecer los objetivos de stop-loss

Para ambos casos, el uso de este indcador muestra la valoración de la "dirección" del mercado actual y los valores meta (cuando esta dirección se amodificada), para tomar decisiones con mayor facilidad.


Los parámetros se ajustan  en el orden habitual. Recomiendo experimentar con ciertos parámetros (para ajustar el indicaor a su estilo de trading, a un símbolo o marco temporal determinado o configurarlo según un nivel definido de riesgos). 

