und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Background_Candles_i-OneThird_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 993
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator, der die Kerzen des Indikators i-OneThird von größerer Timeframe zeichnet, die mit der Rechtecke-Farbe unter Verwendung der DRAW_FILLING-Puffer gefüllt ist.
Je nach der Richtung der Kerze des Körpers werden Kerzen in Grün oder Orange gefärbt, und die Schatten werden entsprechend in die hellgrünen oder die Gelbe Farben gefärbt.
Für die Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators i-OneThird.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator Background_Candles_i-OneThird_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17409
Die ist aufgrund МА mit den Perioden 5/20/40/60 basierend.XprofuterDD_HTF
Der Indikator XprofuterDD mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Indikator Linear_Price_Bar mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Time sync FORTS
Der EA synchronisiert die lokale Zeit des Computers in der Periode von 9:50 bis 9:59 (vor dem Anfang der Morgentagung) mit der Zeit des Servers MetaTrader 5 FORTS.