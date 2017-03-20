CodeBaseKategorien
Background_Candles_i-OneThird_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Indikator, der die Kerzen des Indikators i-OneThird von größerer Timeframe zeichnet, die mit der Rechtecke-Farbe unter Verwendung der DRAW_FILLING-Puffer gefüllt ist.

Je nach der Richtung der Kerze des Körpers werden Kerzen in Grün oder Orange gefärbt, und die Schatten werden entsprechend in die hellgrünen oder die Gelbe Farben gefärbt.

Für die Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators i-OneThird.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Background_Candles_i-OneThird_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17409

