Linear_Price_Bar_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1043
- Ranking:
-
- Publicado:
Indicador Linear_Price_Bar con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Linear_Price_Bar.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador Linear_Price_Bar_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17410
