インディケータ

Background_Candles_i-OneThird_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標はi-OneThird指標ローソク足を大き目の時間枠でDRAW_FILLINGバッファを使用して色で塗りつぶした矩形として描画します。

ローソク足の方向に応じて、ローソク足の実体は緑か橙、髭はライム色か黄色で塗られています。

この指標はコンパイルされたi-OneThird.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　Background_Candles_i-OneThird_HTF指標

図1　Background_Candles_i-OneThird_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17409

