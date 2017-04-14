無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Background_Candles_i-OneThird_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1111
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標はi-OneThird指標ローソク足を大き目の時間枠でDRAW_FILLINGバッファを使用して色で塗りつぶした矩形として描画します。
ローソク足の方向に応じて、ローソク足の実体は緑か橙、髭はライム色か黄色で塗られています。
この指標はコンパイルされたi-OneThird.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 Background_Candles_i-OneThird_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17409
移動平均取引システム
この戦略は、5/20/20/60の期間の移動平均に基づいています。XprofuterDD_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む XprofuterDD指標です。
Linear_Price_Bar_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むLinear_Price_Bar指標です。Time sync FORTS
このエキスパートアドバイザーは、9:50から9:59（午前のセッションの開始前）に、MetaTrader 5のFORTSサーバーの時刻とローカルコンピュータの時刻を同期させます。