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Индикаторы

Background_Candles_i-OneThird_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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(16)
Опубликован:
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Индикатор, рисующий свечки индикатора i-OneThird с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в зеленый или оранжевый цвета, а тени — в салатовый или желтый соответственно.

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора i-OneThird.mq5.

Рис.1. Индикатор Background_Candles_i-OneThird_HTF

Рис.1. Индикатор Background_Candles_i-OneThird_HTF

Linear_Price_Bar_HTF Linear_Price_Bar_HTF

Индикатор Linear_Price_Bar с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XprofuterDD_HTF XprofuterDD_HTF

Индикатор XprofuterDD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Time sync FORTS Time sync FORTS

Советник синхронизирует локальное время компьютера в период с 9:50 до 9:59 (перед началом утренней сессии) с временем сервера MetaTrader 5 ФОРТС.

TDSGlobal TDSGlobal

Советник использует индикаторы MACD, OsMA и WPR. Советник настроен на работу на таймфрейме D1 с валютными парами USDCHF, GBPUSD, USDJPY и EURUSD.