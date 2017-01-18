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Background_Candles_i-OneThird_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, рисующий свечки индикатора i-OneThird с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в зеленый или оранжевый цвета, а тени — в салатовый или желтый соответственно.
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора i-OneThird.mq5.
Рис.1. Индикатор Background_Candles_i-OneThird_HTF
Индикатор Linear_Price_Bar с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XprofuterDD_HTF
Индикатор XprofuterDD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Советник синхронизирует локальное время компьютера в период с 9:50 до 9:59 (перед началом утренней сессии) с временем сервера MetaTrader 5 ФОРТС.TDSGlobal
Советник использует индикаторы MACD, OsMA и WPR. Советник настроен на работу на таймфрейме D1 с валютными парами USDCHF, GBPUSD, USDJPY и EURUSD.