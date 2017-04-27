Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Moving Average Trade System - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1482
Autor de la idea — Yuri, autor del código mq5 — barabashkakvn.
La estrategia se basa en una МА con periodos 5/20/40/60.
Algoritmo de la estrategia comercial:
1 Construimos cuatro SMA (Simple Moving Average) con periodos 5/20/40/60;
2. Trabajamos en М30, instrumento EUR/USD, lots 0,1;
3. STOP LOSS: 60p. (EUR/USD)
Compra:
1 Cruce de SMA40 de abajo hacia arriba a SMA60;
2. Cierre con el cruce inverso.
Venta:
1 Cruce de SMA40 de arriba hacia abajo a SMA60;
2. Cierre con el cruce inverso.
Resultados en EURUSD,M30:
