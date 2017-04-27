CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Moving Average Trade System - Asesor Experto para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1482
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Autor de la idea — Yuriautor del código mq5 — barabashkakvn.   

La estrategia se basa en una МА con periodos 5/20/40/60.

Algoritmo de la estrategia comercial:
1 Construimos cuatro SMA (Simple Moving Average) con periodos 5/20/40/60;
2. Trabajamos en М30, instrumento EUR/USD, lots 0,1;
3. STOP LOSS: 60p. (EUR/USD)

Compra:
1 Cruce de SMA40 de abajo hacia arriba a SMA60;
2. Cierre con el cruce inverso.

Venta:
1 Cruce de SMA40 de arriba hacia abajo a SMA60;

2. Cierre con el cruce inverso.

Resultados en EURUSD,M30:

Moving Average Trade System tester 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17400

