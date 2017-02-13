O indicador plota velas do indicador i-OneThird a partir do timeframe maior usando retângulos coloridos com ajuda dos buffers DRAW_FILLING.

Dependendo da direção da vela, o corpo da vela é pintado em verde ou laranja, enquanto as sombras são pintadas em verde-claro ou amarelo respectivamente.

Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado i-OneThird.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal de cliente.

Fig.1. Indicador Background_Candles_i-OneThird_HTF