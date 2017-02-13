CodeBaseSeções
Indicadores

Background_Candles_i-OneThird_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1512
Avaliação:
(16)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador plota velas do indicador i-OneThird a partir do timeframe maior usando retângulos coloridos com ajuda dos buffers DRAW_FILLING.

Dependendo da direção da vela, o corpo da vela é pintado em verde ou laranja, enquanto as sombras são pintadas em verde-claro ou amarelo respectivamente.

Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado i-OneThird.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal de cliente.

Fig.1. Indicador Background_Candles_i-OneThird_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17409

