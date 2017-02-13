Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Background_Candles_i-OneThird_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1512
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador plota velas do indicador i-OneThird a partir do timeframe maior usando retângulos coloridos com ajuda dos buffers DRAW_FILLING.
Dependendo da direção da vela, o corpo da vela é pintado em verde ou laranja, enquanto as sombras são pintadas em verde-claro ou amarelo respectivamente.
Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado i-OneThird.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal de cliente.
Fig.1. Indicador Background_Candles_i-OneThird_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17409
Indicador Linear_Price_Bar com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.BB stops
Nova versão do indicador BB stops.
Estratégia que se baseia na MA com períodos 5/20/40/60.XprofuterDD_HTF
Indicador XprofuterDD com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.