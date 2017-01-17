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Moving Average Trade System - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2737
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи — Юрийавтор кода mq5 — barabashkakvn.   

Стратегия базируется на МА с периодами 5/20/40/60.

Алгоритм торговой стратегии:
1. Строим четыре SMA (Simple Moving Average) с периодами 5/20/40/60;
2. Работаем на М30, инструмент EUR/USD, lots 0,1;
3. STOP LOSS: 60п. (EUR/USD)

Покупка:
1. Пересечение SMA40 снизу вверх SMA60;
2. Закрытие по обратному пересечению.

Продажа:
1. Пересечение SMA40 сверху вниз SMA60;

2. Закрытие по обратному пересечению.

Результаты на EURUSD,M30:

Moving Average Trade System tester 

Fractal_TRIX Fractal_TRIX

Фрактальный TRIX.

SnakeInBorders SnakeInBorders

SnakeInBorders рассчитывает коридор отфильтрованного рынка, ограниченный двумя бордюрами BorderTop[] и BorderBot[], и сигнальную Mart[].

XprofuterDD_HTF XprofuterDD_HTF

Индикатор XprofuterDD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Linear_Price_Bar_HTF Linear_Price_Bar_HTF

Индикатор Linear_Price_Bar с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.