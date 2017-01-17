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Moving Average Trade System - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Юрий, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Стратегия базируется на МА с периодами 5/20/40/60.
Алгоритм торговой стратегии:
1. Строим четыре SMA (Simple Moving Average) с периодами 5/20/40/60;
2. Работаем на М30, инструмент EUR/USD, lots 0,1;
3. STOP LOSS: 60п. (EUR/USD)
Покупка:
1. Пересечение SMA40 снизу вверх SMA60;
2. Закрытие по обратному пересечению.
Продажа:
1. Пересечение SMA40 сверху вниз SMA60;
2. Закрытие по обратному пересечению.
Результаты на EURUSD,M30:
Фрактальный TRIX.SnakeInBorders
SnakeInBorders рассчитывает коридор отфильтрованного рынка, ограниченный двумя бордюрами BorderTop[] и BorderBot[], и сигнальную Mart[].
Индикатор XprofuterDD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Linear_Price_Bar_HTF
Индикатор Linear_Price_Bar с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.