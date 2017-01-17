Автор идеи — Юрий, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Стратегия базируется на МА с периодами 5/20/40/60.

Алгоритм торговой стратегии:

1. Строим четыре SMA (Simple Moving Average) с периодами 5/20/40/60;

2. Работаем на М30, инструмент EUR/USD, lots 0,1;

3. STOP LOSS: 60п. (EUR/USD)

Покупка:

1. Пересечение SMA40 снизу вверх SMA60;

2. Закрытие по обратному пересечению.

Продажа:

1. Пересечение SMA40 сверху вниз SMA60;



2. Закрытие по обратному пересечению.

Результаты на EURUSD,M30: