Moving Average Trade System - expert para MetaTrader 5

Autor da ideia — Yúriautor do código mq5 — barabashkakvn.   

Estratégia que se baseia na MA com períodos 5/20/40/60.

Estratégia de negociação:
1. Construímos quatro SMA (Simple Moving Average) com períodos 5/20/40/60;
2. Trabalhamos em M30, instrumento  EUR/USD, lots 0,1;
3. STOP LOSS: 60p. (EUR/USD)

Compra:
1. a SMA40 cruza de baixo para cima a SMA60;
2. Fechamento no cruzamento oposto.

Venda:
1. a SMA40 cruza de cima para baixo a SMA60;

2. Fechamento no cruzamento oposto.

Resultados em EURUSD, M30:

Moving Average Trade System tester 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17400

