Moving Average Trade System - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 2517
Autor da ideia — Yúri, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Estratégia que se baseia na MA com períodos 5/20/40/60.
Estratégia de negociação:
1. Construímos quatro SMA (Simple Moving Average) com períodos 5/20/40/60;
2. Trabalhamos em M30, instrumento EUR/USD, lots 0,1;
3. STOP LOSS: 60p. (EUR/USD)
Compra:
1. a SMA40 cruza de baixo para cima a SMA60;
2. Fechamento no cruzamento oposto.
Venda:
1. a SMA40 cruza de cima para baixo a SMA60;
2. Fechamento no cruzamento oposto.
Resultados em EURUSD, M30:
