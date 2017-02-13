Autor da ideia — Yúri, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Estratégia que se baseia na MA com períodos 5/20/40/60.

Estratégia de negociação:

1. Construímos quatro SMA (Simple Moving Average) com períodos 5/20/40/60;

2. Trabalhamos em M30, instrumento EUR/USD, lots 0,1;

3. STOP LOSS: 60p. (EUR/USD)

Compra:

1. a SMA40 cruza de baixo para cima a SMA60;

2. Fechamento no cruzamento oposto.

Venda:

1. a SMA40 cruza de cima para baixo a SMA60;

2. Fechamento no cruzamento oposto.

Resultados em EURUSD, M30: