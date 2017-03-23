代码库部分
EA

移动均线交易系统 - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2545
等级:
(20)
已发布:
已更新:
思路提供者 — YuriMQL5 代码作者 — barabashkakvn。   

基于周期为 5/20/40/60 的均线策略。

交易策略的算法:
1. 构建四条 SMA (简单均线) 周期分别为 5/20/40/60;
2. 工作于 М30, 品种 EUR/USD, 手数 0,1;
3. 止损: 60 点。(EUR/USD)

买入:
1. SMA40 从下上穿 SMA60;
2. 当反向穿越时平仓。

卖出:
1. SMA40 从上下穿 SMA60;

2. 当反向穿越时平仓。

结果 EURUSD, M30:

移动交易系统测试 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17400

