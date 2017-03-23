请观看如何免费下载自动交易
移动均线交易系统 - MetaTrader 5EA
Vladimir Karputov
2545
思路提供者 — Yuri, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
基于周期为 5/20/40/60 的均线策略。
交易策略的算法:
1. 构建四条 SMA (简单均线) 周期分别为 5/20/40/60;
2. 工作于 М30, 品种 EUR/USD, 手数 0,1;
3. 止损: 60 点。(EUR/USD)
买入:
1. SMA40 从下上穿 SMA60;
2. 当反向穿越时平仓。
卖出:
1. SMA40 从上下穿 SMA60;
2. 当反向穿越时平仓。
结果 EURUSD, M30:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17400
