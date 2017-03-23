思路提供者 — Yuri, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。

基于周期为 5/20/40/60 的均线策略。

交易策略的算法:

1. 构建四条 SMA (简单均线) 周期分别为 5/20/40/60;

2. 工作于 М30, 品种 EUR/USD, 手数 0,1;

3. 止损: 60 点。(EUR/USD)

买入:

1. SMA40 从下上穿 SMA60;

2. 当反向穿越时平仓。

卖出:

1. SMA40 从上下穿 SMA60;



2. 当反向穿越时平仓。

结果 EURUSD, M30: