NRTR_Gator - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Rosh
Este indcador simplemente es un heredero del indicador NRTR. El color de las velas se ha introducido para hacer más cómoda la representación.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 09.07.2007.
Fig. 1. Indicador NRTR_Gator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17396
