アイディアの著者—Yuri、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn

この戦略は、5/20/20/60の期間の移動平均に基づいています。

取引戦略のアルゴリズム：

1. 5/20/40/60の期間を持つ4つのSMA（簡易移動平均）を構築します。

2. М30、EUR/USD、ロット0,1での操作

3. 決済逆指値：60п(EUR/USD)

買い：

1. SMA40が上向きにSMA60を交差

2. 逆交差で決済

売り：

1. SMA40が下向きにSMA60を交差



2. 逆交差で決済

EURUSD、M30での結果：