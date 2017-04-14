コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

移動平均取引システム - MetaTrader 5のためのエキスパート

fortrader.ru | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
903
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイディアの著者YuriMQL5コ―ドの著者barabashkakvn   

この戦略は、5/20/20/60の期間の移動平均に基づいています。

取引戦略のアルゴリズム：
1. 5/20/40/60の期間を持つ4つのSMA（簡易移動平均）を構築します。
2. М30、EUR/USD、ロット0,1での操作
3. 決済逆指値：60п(EUR/USD)

買い：
1. SMA40が上向きにSMA60を交差
2. 逆交差で決済

売り：
1. SMA40が下向きにSMA60を交差

2. 逆交差で決済

EURUSD、M30での結果：

移動平均取引システムテスタ 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17400

XprofuterDD_HTF XprofuterDD_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む XprofuterDD指標です。

NRTR_Gator NRTR_Gator

この指標はNRTR指標から導出されています。

Background_Candles_i-OneThird_HTF Background_Candles_i-OneThird_HTF

この指標は、DRAW_FILLINGバッファを使用して色で塗りつぶした矩形としてi-OneThird指標ローソク足を大き目の時間枠で描画します。

Linear_Price_Bar_HTF Linear_Price_Bar_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むLinear_Price_Bar指標です。