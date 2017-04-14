無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
移動平均取引システム - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 903
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者—Yuri、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn
この戦略は、5/20/20/60の期間の移動平均に基づいています。
取引戦略のアルゴリズム：
1. 5/20/40/60の期間を持つ4つのSMA（簡易移動平均）を構築します。
2. М30、EUR/USD、ロット0,1での操作
3. 決済逆指値：60п(EUR/USD)
買い：
1. SMA40が上向きにSMA60を交差
2. 逆交差で決済
売り：
1. SMA40が下向きにSMA60を交差
2. 逆交差で決済
EURUSD、M30での結果：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17400
XprofuterDD_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む XprofuterDD指標です。NRTR_Gator
この指標はNRTR指標から導出されています。
Background_Candles_i-OneThird_HTF
この指標は、DRAW_FILLINGバッファを使用して色で塗りつぶした矩形としてi-OneThird指標ローソク足を大き目の時間枠で描画します。Linear_Price_Bar_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むLinear_Price_Bar指標です。