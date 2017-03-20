und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Moving Average Trade System - Experte für den MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 1064
Der Autor der Idee — Jurij, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Die ist aufgrund МА mit den Perioden 5/20/40/60 basierend.
Der Algorithmus der Handelsstrategie:
1. Wir bauen vier SMA (Simple Moving Average) mit den Perioden 5/20/40/60;
2. wir arbeiten auf М30, Instrument EUR/USD, lots 0,1;
3. STOP LOSS: 60 Punkten. (EUR/USD)
Kauf:
1. Die Kreuzung SMA40 von unten nach oben SMA60;
2. Die Schließung nach der entgegneten Kreuzung.
Verkauf:
1. Die Kreuzung SMA40 von oben nach unten SMA60;
2. Die Schließung nach der entgegneten Kreuzung.
Die Ergebnisse am EURUSD,M30:
Der Indikator XprofuterDD mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.NRTR_Gator
Der vorliegende Indikator ist einfach ein Nachkomme des Indikators NRTR.
Der Indikator, der die Kerzen des Indikators i-OneThird von größerer Timeframe zeichnet, die mit der Rechtecke-Farbe unter Verwendung der DRAW_FILLING-Puffer gefüllt ist.Linear_Price_Bar_HTF
Der Indikator Linear_Price_Bar mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.