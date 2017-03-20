CodeBaseKategorien
Moving Average Trade System - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1064
(20)
Der Autor der Idee — Jurij. Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.   

Die ist aufgrund МА mit den Perioden 5/20/40/60 basierend.

Der Algorithmus der Handelsstrategie:
1. Wir bauen vier SMA (Simple Moving Average) mit den Perioden 5/20/40/60;
2. wir arbeiten auf М30, Instrument EUR/USD, lots 0,1;
3. STOP LOSS: 60 Punkten. (EUR/USD)

Kauf:
1. Die Kreuzung SMA40 von unten nach oben SMA60;
2. Die Schließung nach der entgegneten Kreuzung.

Verkauf:
1. Die Kreuzung SMA40 von oben nach unten SMA60;

2. Die Schließung nach der entgegneten Kreuzung.

Die Ergebnisse am EURUSD,M30:

Moving Average Trade System tester 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17400

