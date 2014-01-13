CodeBaseSecciones
Indicadores

FX5_SelfAdjustingRSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1161
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

FX5

El oscilador RSI con los límites de las zonas de sobrecompra / sobreventa expresadas por las Bandas de Bollinger.

Parámetros de entrada del Indicador:

//+--------------------------------------+
//|  PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR |
//+--------------------------------------+
input uint Length=12; // periodo RSI 
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE; // series temporales del precio RSI                 
input double BandsDeviation=2.0; // desviación
input bool MA_Method=true; // suavización utilizada para las Bandas de Bollinger
input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en las barras

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 29.04.2008.

Figura 1. El indicador FX5_SelfAdjustingRSI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1731

