FX5_SelfAdjustingRSI - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
FX5
El oscilador RSI con los límites de las zonas de sobrecompra / sobreventa expresadas por las Bandas de Bollinger.
Parámetros de entrada del Indicador:
//+--------------------------------------+ //| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+--------------------------------------+ input uint Length=12; // periodo RSI input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; // series temporales del precio RSI input double BandsDeviation=2.0; // desviación input bool MA_Method=true; // suavización utilizada para las Bandas de Bollinger input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en las barras
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 29.04.2008.
Figura 1. El indicador FX5_SelfAdjustingRSI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1731
