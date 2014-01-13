Autor real:

FX5

El oscilador RSI con los límites de las zonas de sobrecompra / sobreventa expresadas por las Bandas de Bollinger.

Parámetros de entrada del Indicador:

input uint Length= 12 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice= PRICE_CLOSE ; input double BandsDeviation= 2.0 ; input bool MA_Method= true ; input int Shift= 0 ;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 29.04.2008.

Figura 1. El indicador FX5_SelfAdjustingRSI