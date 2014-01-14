CodeBaseSeções
FX5_SelfAdjustingRSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

FX5

Oscilador RSI com os limites das áreas sobrecompradas/sobrevendidas expressas por Bandas de Bollinger.

Parâmetros de entrada do Indicador:

//+-----------------------------------+
//|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR |
//+-----------------------------------+
input uint Length=12;                            // Período RSI  
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE; // Timeseries de Preço do RSI
input double BandsDeviation=2.0;                 // Desvio
input bool MA_Method=true;                       // Usado para suavizar as Bandas Bollinger
input int Shift=0;                               // Deslocamento horizontal do indicador em barras

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 29.04.2008.

Figura 1. Indicador FX5_SelfAdjustingRSI

Figura 1. Indicador FX5_SelfAdjustingRSI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1731

