FX5_SelfAdjustingRSI - indicador para MetaTrader 5
- 1416
Autor real:
FX5
Oscilador RSI com os limites das áreas sobrecompradas/sobrevendidas expressas por Bandas de Bollinger.
Parâmetros de entrada do Indicador:
//+-----------------------------------+ //|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+-----------------------------------+ input uint Length=12; // Período RSI input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; // Timeseries de Preço do RSI input double BandsDeviation=2.0; // Desvio input bool MA_Method=true; // Usado para suavizar as Bandas Bollinger input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 29.04.2008.
Figura 1. Indicador FX5_SelfAdjustingRSI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1731
