有趣的脚本？
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
FX5_SelfAdjustingRSI - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1432
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者：
FX5
此相对强弱指数振荡器由布林带表示超买/超卖区域的边界。
指标输入参数：
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input uint Length=12; // RSI 周期 input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; // RSI 价格的时间序列 input double BandsDeviation=2.0; // 标准差 input bool MA_Method=true; // 用于布林带的平滑方式 input int Shift=0; // 以柱形计的指标水平偏移
这个指标首先在MQL4中实现并于2008年4月29日在mql4.com的代码基地中发布。
图 1. FX5_SelfAdjustingRSI指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1731
