FX5_SelfAdjustingRSI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
原作者：

FX5

此相对强弱指数振荡器由布林带表示超买/超卖区域的边界。

指标输入参数：

//+-----------------------------------+
//|  指标输入参数                       |
//+-----------------------------------+
input uint Length=12; // RSI 周期  
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE; // RSI 价格的时间序列             
input double BandsDeviation=2.0; // 标准差
input bool MA_Method=true; // 用于布林带的平滑方式
input int Shift=0; // 以柱形计的指标水平偏移

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年4月29日在mql4.com的代码基地中发布。

图 1. FX5_SelfAdjustingRSI指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1731

